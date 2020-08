A Ceraso si gioca a Padel!

Send an email

Il Comune di Ceraso, con a capo il sindaco Gennaro Maione, ha deciso nelle scorse settimane di verificare la disponibilità di soggetti interessati alla concessione della gestione del campo di “Padel”, realizzato recentemente, ubicato nell’impianto sportivo di Ceraso capoluogo. La gestione diretta da parte del Comune del campo di “Padel” non garantisce un uso corretto dell’impianto sportivo e una costante custodia, in grado di salvaguardare le strutture, e pertanto, si è deciso di affidare in concessione la gestione dell’impianto sportivo.

L’avvio esplorativo è stato rivolto alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio educativo – ricreative, che garantiscono difatti :

l’apertura dell’impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

l’esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell’impianto, l’affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;

la compatibilità dell’attività sportiva esercitata con l’attività praticabile nell’impianto e con l’organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

la compatibilità delle attività ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

lo svolgimento dell’attività agonistica;

la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell’impianto.

Ceraso è l’unico comune del comprensorio ad avere a disposizione impianti di padel, uno sport simile al tennis ma che si gioca in una “gabbia” e che è molto in voga negli ultimi anni.