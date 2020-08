Tre anni di successi per i cantautori Lorenzo Florio e Giovanni Maria Cataldo

In attesa dell’uscita del suo ultimo inedito, il cantautore Lorenzo Florio ci racconta la sua scalata verso il successo. Nato a Verona si è trasferito da piccolo con la sua famiglia a Scario, una frazione di San Giovanni a Piro; egli stesso si definisce “cilentano di adozione”. Appassionato da sempre di musica decide di partecipare al talent show musicale X Factor. Ad aprile 2017 infatti, ha superato la prima selezione dei provini di X Factor tenutasi a Sapri; considerata da lui “la prima esperienza importante e molto formativa nel mondo della musica”. Successivamente ha superato altri 3 provini a Napoli. Pur non riuscendo ad arrivare in finale per partecipare come concorrente del programma, Lorenzo non si perde d’animo e inizia da qui la sua carriera di cantautore.

“Un’esperienza unica, mi sono confrontato con persone di grande talento e professionalità – dichiara Lorenzo – proprio durante i provini per X Factor, grandi maestri mi consigliarono di iniziare a scrivere testi per canzoni”.

Così è nato il suo primo singolo, pubblicato ad agosto del 2018 “E’ così che sei arrivata tu”. Questa canzone è considerata una hit estiva e ancora oggi, dopo 2 anni gode di un enorme successo. Il brano racconta tutte le emozioni che prova un ragazzo innamorato quando vede arrivare la ragazza dei suoi sogni. (Ascolta qui)

Dopo un anno di strepitoso successo per il primo pezzo, nel 2019, esce il secondo brano “Naviganti e Sognatori” scritto con l’aiuto del coautore Giovanni Maria Cataldo, un giovane ragazzo appassionato e studioso di musica. “Naviganti e Sognatori” è una canzone con un testo molto profondo che racconta la ricerca di un amore vero che arriva solo dopo aver superato le difficoltà della vita. Un’attesa fatta di lacrime, sogni nel cassetto e tanta tanta speranza. (Ascolta qui)

A fine settembre, infine, uscirà il tanto atteso inedito “Principessa”. Questo brano parlerà di una ragazza che pur trovandosi in un mondo pieno di difficoltà, riuscirà in modo sincero ad affrontare la vita senza perdersi nei rischi, ci insegnerà ad amare la vita in modo sincero.

Tre anni di successi per i due cantautori cilentani Lorenzo Florio e Giovanni Maria Castaldo, che tra mille difficoltà riescono a proseguire la loro scalata verso il successo.

Per ascoltare le canzoni iscrivetevi al canale youtube LORENZO FLORIO (Clicca qui)