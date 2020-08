San Mauro Cilento aderisce al progetto “Il caso Cilento”

SAN MAURO CILENTO. “Usi, costumi e pratiche di esistenza: il caso Cilento” è questo il progetto presentato dalla MedWays del Cilento, a cui il Comune di San Mauro Cilento intende aderire. In particolare il progetto è stato studiato per individuare una strategia di sviluppo post COVID-19, da testare sul Cilento.

Il progetto punta ad avviare un processo di formazione sulla memoria culturale del Cilento antico come fondamento per l’elaborazione di scenari futuri e a migliorare le condizioni socio-economiche del territorio cilentano.

L’obiettivo principale è quello di valorizzare il territorio cilentano avviando azioni capaci di esaltare il patrimonio paesaggistico e culturale nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile “a misura d’uomo” e rispettoso del valore intrinseco di questi luoghi.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:

creazione di una rete tra i Comuni del Cilento;

istituzione di due Poli o Istituti culturali polivalenti;

mappature delle risorse locali e dei percorsi secondari;

creazione di una piattaforma web dedica al progetto;

organizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione (quali seminari, summer school, laboratori, corsi di aggiornamento ecc.);

attivazione di percorsi all’interno del Parco destinati a un turismo esperienziale;

promozione delle strutture ricettive;

creazione di stazioni per la mobilità sostenibile.

Il progetto prenderà il via da settembre 2020 e sarà sostenuto con i finanziamenti da parte della Regione Campania.