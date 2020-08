Send an email

Un masterplan per il rilancio del comprensorio Gelbison

NOVI VELIA. Un master plan Comprensorio Gelbison che metta insieme i comuni dell’area per promuovere il territorio, gestire le varie attività e i servizi, garantire una mobilità sostenibile, tutelare l’ambiente. Questa la finalità dell’azione strategica che intendono avviare i comuni di Novi Velia, Vallo della Lucania e Cannalonga, insieme all’Ente Parco, alla Diocesi di Vallo della Lucania e alla Comunità Montana Gelbison e Cervati.

“Le parti – si legge nel protocollo relativo alla vasta area del Monte Gelbison – intendono collaborare per perseguire uno sviluppo equilibrato del turismo nell’intero comprensorio attraverso un approccio basato sulla sostenibilità, attirando nuove quote di mercato turistico, migliorando il livello dei servizi offerti e stabilendo linee guida per la protezione e l’utilizzo delle risorse naturali e delle componenti che caratterizzato il territorio e il paesaggio, all’interno dei comuni coinvolti”.

Gli Enti costituiranno una guida per tutti gli attori del territorio, dagli operatori economici alle popolazioni, con l’obiettivo anche di contrastare fenomeni quali lo spopolamento, tipico dell’ambito montano. Tutto ciò si realizzerà attraverso la creazione di un’offerta turistica eco-sostenibile che tenga conto delle opportunità per lo sviluppo del turismo religioso, naturalistico e dell’ecoturismo.