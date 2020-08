L’almanacco del 16 agosto 2020

Send an email

E’ il 228° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 137 giorni.

Santi del giorno

Santo Stefano d’Ungheria (Re)

San Rocco (Pellegrino e Taumaturgo)

Sant’Armagilo (Abate in Bretagna)

Sant’Ugolina di Vercelli (Vergine ed Eremita)

Santa Serena di Roma (Imperatrice)

San Rocco è il protettore di chirurghi, necrofori, farmacisti, selciatori, pellegrini, viaggiatori, invalidi e prigionieri.

Etimologia

Rocco, l’origine del nome è incerta. Proviene, forse, dal gotico “hruk”, “cornacchia”, ma altri ne attribuiscono la derivazione al nordico “hròkr”, “uomo molto alto”. Latinizzato in “Rochus”, si diffuse in questa forma grazie all’illustre Santo che lo rese celebre. .

Proverbio del giorno

Donne e buoi dei paesi tuoi.

Aforisma del giorno

Non c’è ricchezza tranne la vita. (John Ruskin)

Accadde Oggi

1992 – Debian e il software libero

Sei nato oggi?

Hai un temperamento estroso, fantasioso e sei attratto da tutto ciò che è nuovo ed insolito. Nel mondo del lavoro dovrai lottare per affermare le tue idee anticonformiste, ma col tempo risulterai vincente. In amore sei tu il timoniere della coppia e guidi il partner in una vita a due vivace e stimolante.

Celebrità nate in questo giorno

1958 – Madonna

1815 – Don Bosco

1958 – Rocco Papaleo

Scomparsi oggi

1977 – Elvis Presley