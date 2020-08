La ricetta: Melanzane del contadino

Una ricetta fresca, veloce e leggera ma molto gustosa da gustare come antipasto o come contorno da accompagnare a carne o pesce.

Vediamo come prepararle



Per 4 persone: tagliare a fette spesse di circa un cm, un kg di melanzane precedentemente ben lavate lasciando la buccia. Passarle sulla griglia rovente un paio di minuti per lato. Preparare mezzo kg di pomodori maturi tagliati a dadini piccoli, aggiungere uno spicchio di aglio tritato finemente e privato della parte interna, 5/6 foglie di basilico tritato, 100 gr di cacio grattugiato, 3 cucchiai di pangrattato. Adagiare le fette di melanzane su di una teglia rivestita da carta forno, condire con i pomodori, aggiustare di sale (fino) e aggiungere a filo dell’olio di oliva. Far gratinare in forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Servire a temperatura ambiente.