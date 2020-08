Dall’ufficio tradizionale al co-working

Negli ultimi tempi ci siamo accorti di quanto la tecnologia digitale e la comunicazione via internet siano diventate predominanti nel mondo degli affari. Le modalità di lavoro smart e da remoto sono state utilizzate con successo da tantissime realtà: anche quelle più tradizionalmente legate al contatto in presenza hanno beneficiato dell’uso delle varie app di messaggistica e di videoconferenza per comunicare con fornitori e clienti, magari anche da casa.

I piccoli business e le start-up sono avvantaggiati da questo punto di vista perché nascono già con una mentalità orientata ai risultati e alle collaborazioni online. Di recente le attività imprenditoriali di questo tipo si sono sviluppate a tal punto da assumere una fisionomia propria, con caratteri ben definiti. Molte di queste aziende – spesso ditte individuali – nascono da un’idea brillante e si affacciano sul mercato con un prodotto o un servizio innovativo. Svolgono la maggior parte delle operazioni online, avvalendosi di collaboratori in smart-working, ma hanno anche bisogno di sviluppare una rete di relazioni e contatti con partner, fornitori e clienti. Di solito scelgono una sede “fisica” che consenta loro di mantenere comunque un certo grado di flessibilità e di adattabilità.

I luoghi di lavoro si sono adattati per ospitare i modelli di business leggeri di questo tipo. Il tradizionale ufficio in affitto composto da quattro pareti, una scrivania e un computer si è evoluto, diventando uno spazio di lavoro più aperto e versatile, con meno paletti e più possibilità. La stessa modalità di locazione mensile è stata affiancata da sistemi di prenotazione più granulari: oggi si può fittare un ufficio anche solo per una o due ore, una o più giornate e così via. L’ideale per chi lavora normalmente da casa ma ha bisogno di un ufficio comodo e professionale in cui incontrare i clienti solo per poche ore o per alcuni giorni alla settimana.

La flessibilità non riguarda soltanto gli orari e la durata della locazione, ma anche le dimensioni e le possibili configurazioni degli spazi. Chi lavora in ufficio – o chi ne sta cercando uno per la propria attività – sa che lo spazio fisico necessario varia a seconda della natura del business e delle esigenze del momento. Bisogna fare in modo che tutti abbiano una postazione comoda e tranquilla dove poter lavorare ma che ci siano anche sale adibite alle riunioni interne e agli appuntamenti con i clienti. Quando sono previste presentazioni o eventi con un numero maggior di ospiti, diventano poi necessarie sale più ampie ed equipaggiate.

Per questi motivi, le strutture ad uso uffici si sono organizzate con configurazioni flessibili e modulabili di volta in volta a seconda del cliente e delle sue specifiche esigenze. È possibile allora prenotare un intero ufficio per più persone o anche solo una singola postazione in co-working. Le sale per riunioni, workshop e corsi di formazione vengono allestite all’occorrenza all’interno della stessa location.

