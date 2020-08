Casaletto Spartano: ok alla sistemazione della scuola

Il Comune di Casaletto Spartano retto dal sindaco Concetta Amato ha approvato il progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola di via Giovanni Amendola. L’Ente è riuscito ad accedere al fondo che assegna ai comuni contributi per investimenti per opere pubbliche come efficientamenti energetici degli edifici, interventi sull’illuminazione pubblica, installazione di impianti ad energia rinnovabile e messa in sicurezza delle scuole.

Il Ministero dell’Interno ha assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, tra cui rientra appunto Casaletto Spartano, un contributo di 50.000 euro, allacondizione che i lavori inizino entro il 15 settembre di ogni annualità prevista.

L’amministrazione comunale ha redatto il quadro economico di spesa per tale cifra che permette l’avvio dell’iter per iniziare gli interventi.