Sicignano degli Alburni: un progetto per il castello da 680mila euro

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Un progetto per il Castello Giusso di Sicignano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ernesto Millerosa, punta ad ulteriori opere per il completo utilizzo della struttura già soggetta negli anti ad interventi di sistemazione e riqualificazione che ne hanno garantito in parte l’accessibilità, tant’è che oggi il castello cominciare ad essere meta di visitatori e di iniziative.



Gli interventi di restauro per l’antico maniero sono iniziate negli anni ’90 ma non sono state del tutto completate perché molte altre sono le aree del castello che potrebbero essere recuperate. Ed è questo l’obiettivo dell’Ente.

L’esecutivo Millerosa punta alla riconversione dell’edificio alla funzione museale. Ciò sarà possibile grazie ad un progetto da circa 680mila euro. Le risorse arriverebbero grazie al Mibact che ha stanziato fondi per i comuni con meno di 5000 abitanti delle Regioni del Meridione.