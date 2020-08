“Scoppiato il boom turistico, turisti a frotte ad Agropoli”. Questo il titolo di un articolo pubblicato da Angelo Buccino il 26 luglio 1974 sul giornale “Il Roma”. Gli italiani nel 1974 furono sottoposti ad una onerosa tassa “una tantum”, applicata per ripianare il debito dello Stato. Fortunatamente la tassa non penalizzò l’estate agropolese. Scriveva quaranta anni fa Angelo Buccino: “(…) Il centro ha riacquistato quella vivacità così di casa in questi periodi e l’economia locale ha risentito positivamente di questa boccata d’ossigeno “finanziario” con l’apporto di moneta circolante. (…) I nights hanno aperto i battenti ed in comune hanno presentato il programma Estate 1974.

Nelle liste vi sono artisti come Roberto Murolo, Peppino Gagliardi, Massimo Ranieri, Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Wess, I Nomadi, Gli Astrali e The Apples. Le spiagge sono affollate e denunziano la vera portata dell’afflusso dei turisti provenienti da ogni parte d’Italia. La gente ha di che divertirsi in quanto l’ambiente glielo consente. La cordialità degli agropolesi è notoria ed il paese si presenta abbastanza aggraziato per una confortevole ospitalità. In definitiva, con i tempi che corrono, Agropoli può ben dire di essere rimasta ancora in corsa, senza farsi tagliare fuori dal giro delle rinomate località turistiche nazionali.

Ecco alcune dichiarazioni di turisti presenti ad Agropoli. Tania Grillo, bella ragazza bionda di Milano, dichiara che: “E’ il primo anno che vengo ad Agropoli, vado al mare ed ai nights. Mi diverto ed i prezzi sono contenuti. Mi trovo molto bene ad Agropoli.” Il professore Nicola Alfieri di Trento esordisce dicendo che: “La fortuna di Agropoli sta nel carattere dei suoi abitanti. Gente sempre allegra e disposta alle cortesie. Sembrano personaggi in “ferie” continue. Li trovi sempre al solito posto, numerosi e per tutti i giorni dell’estate. Quando lavorano, non si sa, però vedo che stanno tutti bene. Evidentemente il turismo rende.”

