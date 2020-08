Pisciotta, obbligo di mascherina all’aperto prorogato fino a settembre

Send an email

PISCIOTTA. In paese obbligo di mascherina anche all’aperto prorogato ulteriormente. il provvedimento era arrivato con una ordinanza del sindaco Ettore Liguori alla luce dei casi covid che si sono registrati nel comune. Nel provvedimento il primo cittadino imponeva “l’utilizzo obbligatorio e cautelativo delle mascherine anche in tutte le aree all’aperto, oltre che, come già stabilito, negli ambienti chiusi”.

L’obbligo sarebbe scaduto nel mese di agosto ma il primo cittadino ha deciso di prorogarlo anche per la prima settimana di settembre a scopo precauzionale.

In questa stagione estiva Pisciotta è stato il comune con il maggior numero di contagi.