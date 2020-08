Mercato dilettanti: un colpo a testa per Buccino Volcei e Poseidon-Licinella

Continuano ad annunciare movimenti di mercato tanti team che parteciperanno al prossimo torneo di Serie D. Anche in Eccellenza e Promozione, tra i dilettanti, è grande il movimento di notizie che riguarda la campagna rafforzamenti dei vari club. In giornata hanno perfezionato un nuovo acquisto a testa Poseidon-Licinella e Buccino Volcei.

Mercato dilettanti: un nuovo innesto a testa per Buccino Volcei e Poseidon Licinella

Promozione, Poseidon-Licinella: ufficiale l’arrivo di Marco Santese

In casa capaccese ingaggiato ufficialmente Marco Santese, esterno d’attacco classe ’95. Si tratta di un altro importante arrivo, messo a segno dal club dei presidenti Voza e Salviuolo. Santese, arrivato dopo gli annunci di Finaldi, Botta e Cascone, è stato fortemente voluto dal ds Finelli e dal tecnico della prima squadra Dario Petraglia. Nel corso delle ultime stagioni l’ultimo colpo di mercato, invece, ha militato tra i dilettanti con Battipagliese e Salernum Baronissi.

Eccellenza, Buccino Volcei: tra i pali spunta il giovane Raffaele natale

Nuovo acquisto per il Buccino Volcei, team al suo secondo anno consecutivo in Eccellenza. Il portiere Raffaele Natale, classe 2001 originario di Melfi, disputerà la prossima stagione in maglia rossonera, nella massima serie regionale campana. Nella passata stagione l’ex Melfi ha difeso i pali del Ripacandida, nel torneo d’ Eccellenza lucana. Nei giorni scorsi, per il club volceiano caro al presidente Gateano Del Chierico, i nomi annunciati erano stati 5. Sabatino Lordi. Davide Petagine, Diego Ciranna, Sandro Medaglia, e Michele Siano, infatti. giocheranno nell’annata 2020/2021 al “P.Via”.