Laurito: un progetto per il recupero dell’antico frantoio

LAURITO. “Al borgo dell’olio d’oliva“. Questo il progetto approvato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, per il quale si punta ad ottenere fondi nell’ambito del Pon Cultura. “Presupposto – fanno sapere da palazzo di città – è il recupero dal punto di vista strutturale, architettonico, funzionale ed impiantistico, di un ex frantoio oleario ove la gente portava a moire le olive provenienti dalle colline circostanti, ma si pone come obiettivo primario la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva biologico della zona, in un inscindibile connubio centro storico-ambiente naturale, con il riuso dell’opificio da destinare a centro di cultura per la promozione e valorizzazione dell’olio“.

L’immobile potrà essere utilizzato come centro studi per la promozione dell’olio, come infopoint e centro multimediale, ma anche come luogo di turismo sostenibile. Non solo: si può anche garantire una promozione del centro storico, da vivere e visitare, incoraggiando ed accrescendo la promozione culturale presente nell’area.

Qualora finanziato il progetto verrebbe realizzato in circa 10 mesi. Il costo sarà di circa 351mila euro.