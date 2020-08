Rissa su spiaggia del Cilento per il distanziamento? Video virale ma è un fake

Una discussione diventa una feroce lite e ben presto dalle parole si passa ai fatti. Il video che immortala la rissa sta facendo il giro del web. È ormai virale e molti indicano come teatro della rissa che vede protagoniste due donne, il Cilento. Ne è nato un acceso dibattito social sulla qualità del turismo sul territorio. In realtà l’episodio è si accaduto in Campania ma sul Litorale Domizio. Nello specifico su una spiaggia di Castel Volturno in provincia di Caserta e non nel Cilento.



Le due donne avrebbero iniziato a discutere animatamente per il corretto distanziamento da avere in spiaggia. Poi il tutto è degenerato.



Insulti, minacce e infine gli schiaffi. A sedare la lite e dividere le donne ci ha pensato un uomo che si trovava poco distanza.

