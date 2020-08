Send an email

Campora: ok a lavori di messa in sicurezza della Sp142

CAMPORA. Ok al progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza della Sp142. Si tratta di un’arteria di grande rilevanza considerato che collega Campora e i centri dell’area del Calore Salernitano con Vallo della Lucania. Eppure l’arteria necessità di opere di messa in sicurezza e sistemazione.

Già lo scorso anno Campora aveva sottoscritto un accordo di programmi con i comuni di Moio della Civitella e Gioi per un progetto che seguito il suo iter.

Costo delle opere 5,1 milioni di euro. Una parte, circa 3 milioni, sono stati finanziati dalla Regione Campania. Essendo l’entità del finanziamento minore rispetto all’importo totale, risulta necessario redigere un progetto stralcio di quello già approvato. A redigerlo l’ingegnere Daniele Gnazzo. Lo stesso ha ora avuto il via libera dalla giunta e i lavori potranno presto prendere il via in virtù del finanziamento già ottenuto.