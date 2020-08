Assembramenti in spiaggia e polemiche: sospesi aperitivi al Ciclope Beach

La proprietà del Ciclope Beach ha deciso di sospendere gli aperitivi, continuando invece con l’attività del lido. “La decisione nasce in quanto per la particolare conformazione, avendo altri lidi contigui a destra ed a sinistra senza alcuna delimitazione, è impossibile controllare l’afflusso dei ragazzi, non tutti ospiti del Ciclope Beach – fanno sapere i gestori – Nonostante gli addetti alla sicurezza abbiano svolto il loro lavoro rispettando tutte le regole imposte, ci rendiamo conto che in alcuni momenti è impossibile garantire il rispetto delle misure di distanziamento previste e quindi come atto di responsabilità e per evitare una strumentalizzazione ed una manipolazione dell’informazione anche sui social, abbiamo deciso la sospensione degli aperitivi”.

La comunicazione della società è arrivata dopo numerose polemiche che si erano innescate negli ultimi giorni. Qualcuno sosteneva che la spiaggia fosse stata trasformata in un vera e propria discoteca con assembramenti è mancato rispetto delle regole anti covid.

La proprietà, invece, ha respinto le accuse al mittente chiarendo quella che è la propria posizione. Al di là delle polemiche, da oggi, gli aperitivi sulla costa sono sospesi; non erano mancate critiche anche l’indirizzo del sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, che sulla questione non era intervenuto.