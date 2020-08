Angelo Farese nuovo presidente della New Basket Agropoli

Un nuovo inizio nel segno della continuità! Il nuovo presidente della New Basket Agropoli è Angelo Farese. Succede a Natale Passaro. Sotto la presidenza Passaro, la società ha raggiunto grandi traguardi, tra i quali spicca l’aver rivitalizzato il basket ad Agropoli attraverso il coinvolgimento di un nutrito gruppo di persone, che insieme continueranno a coadiuvare la nuova presidenza. Ricordiamo anche gli anni da protagonisti in serie C Gold, come la stagione che ci ha visti disputare le finali per la promozione in Serie B e la straordinaria e prestigiosa vittoria della Coppa Campania. Quest’anno si ripartirà dalla serie C Gold con la riconferma dello staff tecnico.

La società comunica, inoltre, di aver raggiunto l’accordo con la BCC Buccino Comuni Cilentani e con Elysium, che saranno main sponsor per la stagione 2020/21, a dimostrazione che con la programmazione e con le idee chiare le sfide possono essere vinte.

“Consapevoli del momento particolare che stiamo vivendo, diamo appuntamento a tutti i tifosi alla prossima stagione con l’obiettivo e l’impegno di portare Agropoli sempre più in alto”, fanno sapere dalla dirigenza.