Mode e Modi di Donne, appuntamento a Pioppi

Donne protagoniste questa sera a Pioppi nella splendido giardino di Palazzo Vinciprova. In occasione della festa dell’Associazione Buccinesi nel Mondo, si terrà alle 20:00 l’incontro Mode e Modi di Donne, un viaggio nell’universo femminile attraverso i saggi e i romanzi dell’autrice Maria Rosaria Pagnani. A moderare ci sarà il professore e pubblicista Roberto Scola.

La serata sarà un’occasione per celebrare non solo il gentil sesso, ma l’arte e la cultura in generale con l’intervento di giornalisti, autori di poesie e musicisti.