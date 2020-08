Cilento Capitale premia gli operatori sanitari del territorio

La manifestazione “Cilento Capitale” si svolge annualmente a Roma nel mese di maggio, attirando migliaia di persone desiderose di scoprire il Cilento enogastronomico e molti partecipanti scelgono come meta delle loro vacanze questa terra.

Nell’ambito di questo evento, da tre anni, gli organizzatori attribuiscono un premio a persone che si impegnano in vari campi per il miglioramento della società.

Quest’anno non potendosi svolgere la manifestazione “Cilento Capitale” si è deciso comunque di attribuire il premio agli operatori sanitari che con impegno si sono prodigati per la salute di tutti

Riconoscimenti andranno agli operatori della Asl Salerno ambito Salerno 3, durante il concerto tributo ad Ennio Morricone del Maestro Salza, che si svolgerà oggi, giovedì 13 agosto, alle ore 21.30 in piazza Alario a Moio della Civitella.



Il premio, simbolicamente, verrà consegnato alla presidentessa del CRAL Virginia Casaburi, dal presidente di Cilento Capitale Antonio D’Agosto, dalla presidente del I^ municipio di Roma centro Sabrina Alfonsi e dal Sindaco di Moio della Civitella Enrico Gnarra.

Il premio consiste in quadretto mosaico creato dall’artista cilentana Carla Passarelli.



“Nelle scorse edizioni, come in questa, abbiamo scelto opere di artiste donna Cilentane, per dare valore alla creatività locale, non sempre valorizzata adeguatamente.

Nei prossimi mesi premieremo anche gli operatori romani”, spiega il presidente D’Agosto.

Le motivazioni del premio:

“In questo anno 2020, difficile per l’intera umanità, attribuiamo il premio “Cilento Capitale” alle donne e agli uomini che onestamente hanno contribuito al benessere della collettività, in particolare agli operatori sanitari.

In modo speciale e simbolico questo premio va alle donne, che più di tutte hanno lavorato in silenzio con passione, senza dimenticare coloro che a causa della pandemia, hanno subito violenza tra le mura domestiche.”