Castellabate: sospese tutte le attività di sale da ballo e discoteche sul territorio comunale

CASTELLABATE. Il sindaco, Costabile Spinelli, ha firmato un’ordinanza che sospende tutte le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilabili presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento sarà in vigore fino al 7.09.2020; una misura adottata per la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 e per la tutela della salute di tutti, vista la grande affluenza turistica nel periodo estivo, ed in modo particolare a ridosso del ferragosto.

Nei giorni scorsi, l’Ente aveva disposto anche la sospensione dello svolgimento della fiera tradizionale, prevista ogni 13 agosto, in occasione dei festeggiamenti per Santa Maria a Mare e del mercato di sabato 15 agosto in Piazza Mondelli a Santa Maria.