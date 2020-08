Caggiano, aree pic-nic chiuse e obbligo di mascherina all’aperto

Nuova ordinanza del sindaco di Caggiano Modesto Lamattina. Il primo cittadino ha previsto la chiusura delle aree pic nic e l’obbligo di mascherine anche all’aperto.

Questo il testo dell’ordinanza:

OBBLIGO di indossare la mascherina nell’aree pubbliche presenti nel centro urbano, anche se all’aperto, atteso che la maggiore presenza di persone non garantisce continuativamente il

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento: non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

DIVIETO di accesso alle aree pic-nic presenti sul territorio comunale, al fine di evitare

assembramenti