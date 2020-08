Una nuova mostra firmata Donato Stabile, dal 13 agosto nel Convento di Sant’Antonio a Laurino

Appuntamento domani 13 agosto con l’inaugurazione della nuova mostra dell’artista cilentano Donato Stabile, intitolata “Vibrazioni e Forme dalla Terra del Cilento”. L’evento è stato allestito negli spazi del suggestivo Convento di Sant’Antonio a Laurino, recentemente sottoposto a interventi di ristrutturazione e valorizzazione.

La personale d’arte sarà inaugurata questo giovedì alle ore 20:00 e prevede la presenza delle istituzioni locali che hanno patrocinato l’evento quali: il comune di Laurino con il Sindaco dott. Romano Gregorio e la Pro Loco di Laurino.

A patrocinare la mostra anche il Touring Club Italiano territorio di Salerno e la felittese Associazione APS Pasquale Oristanio da sempre attenti a promuovere il territorio, la cultura e l’arte del maestro Stabile. Ad arricchire la serata e a presentarla in grande stile ci sarà la dott.ssa Angela Furcas e l’architetto Silvio Cossa.



La mostra resterà fruibile al pubblico fino al 30 agosto in due fasce orarie. Una mattutina dalle 10:00 alle 12:00 e l’altra pomeridiana dalle 16:00 alle 18:00.

Ad attendervi l’artista Donato Stabile e la sua compagna Rosi Di Stasi, in piena sicurezza e con il rispetto delle norme anti-COVID in vigore, che vi accompagneranno alla scoperta dello storico convento laurinese e di queste particolari opere artistiche ricche di forme e di colori.



Appuntamento da non perdere. E per chi volesse scoprire altre opere dello stesso artista consiglio anche la mostra in corso fino al 19 settembre allestita nella Pompei del ‘900 “L’arte a Roscigno Vecchia, custode di bellezza”.

Per info 366 3559539 – 320 0728782

