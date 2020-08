Padula, incidente sulla A2, ferito un uomo

Send an email

Una persona è gravemente ferita in seguito ad un incidente avvenuto sulla A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Padula e Lagonegro. La sua Panda si è scontrata con un camion per cause ancora da accertare.

Sul posto si è reso necessario l’Intervento dei Vigili del Fuco di Sala Consilina coordinati dal responsabile del Distaccamento Eugenio Siena per poter estrarre dalle lamiere la persona rimasta ferita poi trasportata all’ospedale di Lagonegro.

Alla Polstrada il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.