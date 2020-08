Ascea: implementato il servizio di vigilanza sul territorio

Send an email

Il Comune di Ascea, con a capo il sindaco Pietro D’angiolillo, ha deciso di implementare ulteriormente l’organico di Polizia Municipale per garantire più sicurezza nel corso della stagione estiva anche in virtù dell’emergenza covid in atto.

Altre quattro unità, difatti, a 18 ore settimanali, opereranno sul territorio comunale a partire da oggi 12 agosto fino al 15 Settembre.

Inoltre saranno incrementate da 24 a 30 ore settimanali di lavoro per i cinque agenti già impiegati, con decorrenza 2 agosto e fino al 15 settembre 2020.