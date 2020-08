Palinuro: furto in abitazione in pieno giorno

Furto a Palinuro. È successo ieri pomeriggio in pieno centro. I malviventi si sarebbero intrufolati in un appartamento portando via soldi in contanti, oro e uno smartphone. I proprietari dell’abitazione si sono resi conto dell’accaduto al rientro dalla spiaggia.

Allertati immediatamente i carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo Sansone.

È stata fatta una regolare denuncia e ora si indaga sull’accaduto.