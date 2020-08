Lavori sulla litoranea tra Agropoli e Capaccio, disagi al traffico

Da due giorni code e disagi sulla litoranea. La provincia di Salerno, infatti, ha deciso di avviare in pieno agosto, e nella settimana di Ferragosto, i lavori per la sistemazione della pista ciclabile e in particolare delle barriere di protezione presenti ai margini nel tratto che va da Agropoli a Capaccio Paestum. Un intervento importante è atteso da tempo considerato che il guard rail della pista ciclabile versava nel degrado, rotto in più punti, un pericolo in caso di incidenti.

Tuttavia la scelta di avviare i lavori si è rivelata infelice perché sia ieri che oggi si sono registrate lunghe code per oltre un chilometro.

“Sono anni che quella pista ciclabile si trova in condizioni di degrado, si è deciso di intervenire proprio ora che è estate nel periodo di massima affluenza di vacanzieri”, denuncia un automobilista.