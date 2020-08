Castel San Lorenzo: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro

CASTEL SAN LORENZO. Lavori di pubblica utilità per quattro residenti nel Comune di Castel San Lorenzo. L’Ente, infatti, ha attivato un progetto che impiegherà i soggetti coinvolti attraverso un’adeguata rotazione in attività legate al settore ambientale, garantendo la manutenzione e la pulizia del verde pubblico e garantendo il decoro del paese. Il progetto prenderà il via il primo settembre.

La possibilità che i destinatari del reddito svolgano lavori di pubblica utilità è contemplata nella cosiddetta fase 2 del reddito di cittadinanza. I percettori sono chiamati a svolgere prestazioni non retribuite e la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio.

A Castel San Lorenzo saranno accolti qiattrp beneficiari di RdC, da rendere operanti a rotazione secondo le esigenze di servizio ed eventualmente da sostituire a termine del loro beneficio con altri cittadini. Il responsabile valuterà i soggetti in base alle loro abilità e competenze, cercando di effettuare l’abbinamento più congruo alle diverse attività.

I progetti utili per la collettività non devono superare le 8 ore settimanali e vengono svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Le 8 ore settimanali previste si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana e anche in un solo periodo del mese.