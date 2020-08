Agropoli, stop a bivacchi e falò la notte di Ferragosto

Send an email

Il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato un’ordinanza nella quale stabilisce il divieto di accendere fuochi e falò, oltre al divieto di campeggio, già contemplato nell’apposito regolamento comunale, sugli arenili cittadini dal 14 al 16 agosto. Vietata anche la vendita di bevande in bottiglie in vetro. Già lo scorso anno, l’ordinanza fu emanata e venne messo in campo un apposito dispositivo di controllo da parte di Polizia municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia costiera.

Le spiagge furono monitorate e non fu permesso che si consumassero gli atti di inciviltà che si erano visti negli anni precedenti, quando le spiagge furono preda di vandali e l’indomani della notte di Ferragosto si presentavano in condizioni indignitose. I trasgressori verranno puniti con sanzioni fino a 500 euro.

«Ferragosto – afferma il sindaco Adamo Coppola – è uno degli appuntamenti più attesi nel mese di agosto, specie dai più giovani. Ma purtroppo viene vissuto nella maniera sbagliata, e ogni anno le nostre spiagge, con falò ovunque, venivano rese un immondezzaio. Il mattino dopo erano contraddistinte da legna ancora fumante, bottiglie e spazzatura lasciata ovunque. Abbiamo voluto dire basta a questa cattiva abitudine e lo scorso anno siamo arrivati anche a chiudere l’accesso alle spiagge agli incivili. E’ andata bene e quest’anno riproponiamo lo stesso dispositivo, perché ad alcune cose proprio non riusciamo ad abituarci, tra tutte l’inciviltà e la mancanza di rispetto».