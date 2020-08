Attiva una carta prepagata Hype e ricevi 25€ di bonus

I pro e i contro delle carte prepagate

Al giorno d’oggi, una carta prepagata è uno strumento essenziale per inviare e ricevere somme di denaro, fare acquisti sul Web e, soprattutto, evitare interminabile attese in coda nei negozi. Questo è un dato fatto inconfutabile confermato dal sempre crescente numero di attivazioni di carte prepagate portate a termine ogni anno. Un altro dato di fatto importante sulle carte prepagate, quest’ultimo non troppo piacevole, è che per richiederle, attivarle e finalmente usarle, la prassi è, nella maggior parte dei casi, lunga e laboriosa, con procedure farraginose e spesso dispendiose anche per una semplice ricarica.

Ottieni 25€ all’apertura grazie ai codici promo Hype

Grazie al codice promo Hype in collaborazione con TomsHw, potrai ricevere ben 25€ sulla tua carta prepagata come bonus da spendere dove vuoi tu! I termini sono molto chiari, alla tua prima ricarica di almeno 1€ su Hype riceverai il bonus. Il bonus è compatibile solo con il piano Hype Premium.

Hype è smart

Le carte prepagate sono utili e pratiche ma per riuscire ad attivarle, molto spesso, dietro vi è una burocrazia disarmante che scoraggia anche il potenziale cliente più motivato. Nella giungla delle carte prepagate e dei conti di moneta elettronica, Hype è la soluzione smart che elimina le scartoffie, i tempi di attesa e le spese di gestione. Per creare il conto occorrono poco più di 5 minuti e l’attivazione viene completata nel giro di mezz’ora. Il tutto comodamente dal PC o dallo smartphone, con il semplice inserimento dei dati personali e lo scatto e l’invio del documento di identità. Terminata questa procedura si può iniziare ad usare il conto.

Un conto di moneta elettronica gratuito

Hype è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. E questo per il semplice fatto che nell’offerta Free l’attivazione del conto è completamente gratuita, così come lo sono tutte le transazioni previste. L’offerta Start, quella base, ha però delle limitazioni che comunque non sono affatto restrittive o penalizzanti, per lo meno per le esigenze dell’utente medio. I tetti giornalieri e annuali imposti da questa offerta sono ragguardevoli. Il piano gratuito di Hype Start prevede una ricarica massima annuale di 2500 euro con operazioni giornaliere che non devono superare il numero di 2 da 250 euro per un totale di 500 al giorno. Per i prelievi agli sportelli automatici, il tetto previsto è di 250 euro al giorno.

I vantaggi di Hype premium

Per eliminare le soglie giornaliere e annuale, la spesa è minima. Sottoscrivendo il piano Hype Plus, all’irrisorio costo di 1 euro al mese, si può ricaricare sul proprio conto fino a 4990 euro al giorno e fino 50000 euro l’anno. Per i prelievi giornalieri, la cifra raddoppia e arriva a 1000 euro con massimo di 2 operazioni da 500 euro. Hype Premium, invece, oltre a tutti i vantaggi di Hype Start e Hype Plus, prevede 0 commissioni su ricariche con carta, bollettini e pagamenti delle bollette, prelievi e pagamenti gratuiti in tutto il mondo, assicurazione completa sui viaggi e assistenza preferenziale su WhatsApp. Il costo di attivazione e il canone mensile sono di 9.90 euro.

Facile da attivare e da gestire

Come anticipato, l’apertura di un conto Hype è semplicissima, letteralmente user friendly, visto che è sufficiente riempire alcuni moduli con i dati personali ed inviare la copia di un documento valido di identità. Una volta ricevuta l’e-mail di attivazione avvenuta, si può iniziare ad inviare e ricevere denaro attraverso il tipo di transazione preferita. Anche queste operazioni prevedono una procedura snella e veloce anche per gli utenti telematici di prima generazione. Con pochi click sul PC o pochi touch sullo smartphone, si evita l’ufficio postale, la ricevitoria, la banca.

Tutte le operazioni dallo smartphone

La carta conto Hype è totalmente gestibile dalla app scaricata sullo smartphone. Con essa si può ricevere e ed effettuare bonifici, scambiare denaro con altri intestatari di Hype, ricaricare il conto e acquistare negli shop online convenzionati. Inoltre, si possono effettuare ricariche telefoniche e pagare ogni tipo di bollettino. Hype è dotata di una funzione di assistente personale che monitora le entrate e le uscite organizzandole in statistiche da consultare in ogni momento. Operazioni come estratto conto o giacenza media sono sempre disponibili.

L’opzione della carta di pagamento fisica

Dal momento della richiesta, la versione fisica della carta conto Hype viene recapitata a domicilio in un periodo di tempo che va dai 2 a i 5 giorni lavorativi. Per abilitarla, la app è dotata di un’apposita icona che la rende operativa immediatamente. Con il supporto fisico, Hype diventa un bancomat a tutti gli effetti con il quale prelevare contante ed effettuare pagamenti in ogni esercizio commerciale. A discrezione dell’utente, la carta può essere disattivata e riattivata in ogni momento direttamente dal menu della app.

Bonifici, ricariche e tanto altro ancora

Oltre alle funzioni transazionali di denaro e di ricariche varie, Hype ha due funzioni dedicate alla gestione oculata del denaro: Obiettivi e Offerte. Impostando la prima, con un acquisto o una prenotazione ad esempio, l’applicazione allerta il titolare sullo stato del conto in relazione alla spesa preventivata ad ogni utilizzo, evitando operazioni dispendiose inutili. La seconda funzione, Offerte, in base alle statistiche elaborate dal sistema, segnala tutte le migliore offerte che potrebbero interessare il possessore facendolo risparmiare sugli acquisti per i quali ha effettuato ricerche.