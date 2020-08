Ad Ottati il concerto di Brunori Sas

Send an email

Tramonto sugli Alburni allietato dalla musica del cantautore cosentino Brunori Sas. L’appuntamento rientra nell’ambito del Maco Festival che già in passato ha ospitato nel comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, importanti artisti del panorama musicale italiano.

L’evento con Brunori Sas è in programma il prossimo 29 agosto nel suggestivo scenario del monte Panoromo: 1000 i biglietti disponibili già acquistabili on line.

Il cantautore si esibirà nel concerto in acustico dell’ultimo album, “Cip”, pubblicato nel gennaio scorso e capace di raggiungere già la vetta della classifica d’ascolto. Dal suo lavoro sono stati estratti tre singoli: Al di là dell’amore, Per due che come noi e Capita così.

Per il Comune di Ottati sarà un agosto all’insegna della musica: da oggi prende il via l’Ottati Etnomusic Festival (ottava edizione), che vedrà tra gli ospiti la Compagnia Daltrocanto (10 agosto), Zibba e Mario Venuti (11 agosto), Avion Travel (12 agosto).