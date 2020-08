Palinuro: masso cade sulla spiaggia dell’Arco Naturale, giovane si frattura un piede

È finito in ospedale con un piede fratturato un giovane che si trovava in spiaggia nei pressi dell’Arco Naturale a Palinuro. Il malcapitato, stando alle prime ricostruzioni, era in una zona interdetta all’accesso e alla balneazione a causa del pericolo caduta massi che da tempo caratterizza il monumento naturale e il costone roccioso adiacente. Proprio da qui si è staccata una pietra che ha colpito il bagnante provocandogli la lesione. Sul posto i sanitari del 118, la capitaneria di porto di Palinuro e la polizia municipale di Centola, guidata dal comandante Giuseppe Corsaro.



In zona sono presenti cartelli di divieto e recinzioni che però in alcuni punti sono danneggiate e c’è chi le supera non rinunciando a raggiungere la suggestiva spiaggia dell’Arco nonostante i potenziali pericoli.



La capitaneria di porto da tempo sta sollecitando il comune a ripristinare la recinzione e a monitorare l’area di sua competenza. Per l’Arco Naturale è in via di conclusione l’iter per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza

Continua dopo la pubblicità