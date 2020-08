Monteforte: arrivano i vigili dall’Unione dei Comuni

Send an email

Il Comune di Monteforte Cilento, con a capo il sindaco Antonio Manzi, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio associato di polizia locale con l’Unione dei Comuni “Alto Calore”. L’Ente, essendo privo di specifiche professionalità all’interno della propria dotazione organica, per il periodo estivo e tramite la sottoscrizione di specifica convenzione per la gestione associata della polizia locale intende utilizzare un’unità di personale della polizia locale dipendente dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, di cui è parte.

L’Unione dei Comuni “Alto Calore” ha aderito alla richiesta del Comune cilentano, poiché la stessa è funzionale alla strategia dell’Unione, ovvero alla messa in atto di interventi pianificati e mirati all’effettivo esercizio di presidio dell’intero territorio di competenza.

La polizia locale nell’esercizio delle proprie funzioni contribuisce in modo significativo e determinante a tutelare ed a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.