Valle Cilento, a Segreti d’Autore un omaggio a Morricone

E’ dedicato in larghissima parte alle celebri musiche del Maestro Ennio Morricone il concerto dello Strange Clarinet Quartet che aprirà domani sera alle 21 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) la quinta serata di “Segreti d’Autore”, il Festival, giunto alla decima edizione, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Dal famoso tema di “Nuovo Cinema Paradiso” a “Gabriel’s Oboe” di “The Mission” per approdare nel finale a quel “C’era una volta il West” che ha fatto la storia del cinema, a “Playing Love” da “La leggenda del pianista sull’Oceano” e a un suggestivo “Moment for Morricone” che chiuderà l’esibizione. Ma prima ci sarà anche spazio per le note di Chick Corea, Antonio Fraioli, Astor Piazzolla e per un tributo ai mitici Queen.

La serata proseguirà con 5 brevi monologhi: “Quizas Quizas” di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni, “L’Alveare” di e con Gina Ferri, “Altafini goal” di e con Davide Paciolla, “Ultimo strip” di e con Rossella Pugliese, “Pitonessa XIX” di e con Marina Sorrenti.

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore”, dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.

