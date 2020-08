Sala Consilina: vigili accusati di furto e peculato

SALA CONSILINA. Furto aggravato e peculato. Questa l’accusa ai danni di due agenti della polizia municipale. Ad aver subito il furto sarebbe stato un uomo di 70 anni di Sala Consilina.

L’episodio più grave che viene contestato risale al mese di aprile del 2018 quando i due vigili urbani avrebbero indotto il pensionato a consumare delle sostanze alcoliche in quantitativo tale da indurlo in uno stato di malessere. I due agenti poi avevano accompagnato il 70enne con l’auto di servizio, procedura questa definita anomala da chi ha condotto l’attività investigativa, presso la sede del 118 dove i soccorritori avevano avuto modo di appurare che lo stato di salute dell’uomo non necessitava di particolari terapie.

A questo punto il pensionato viene accompagnato a casa dai due vigili che, stando a quanto riportato nella denuncia, si sarebbero appropriati di una ingente somma di denaro, alcune migliaia di euro, in parte custodita nelle tasche dei pantaloni ed in parte in banconote estere che l’uomo teneva in casa.

Il reato di peculato è stato invece contestato ai due agenti della polizia municipale per avere utilizzato per fini personali l’auto di servizio per accompagnare il 70enne con una procedura anomala presso la sede del 118 di Sala Consilina e poi a casa.

Ora dopo l’avviso di conclusione indagini si attende la decisione del PM che potrà chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.