Oroscopo: Gemelli, in amore usate la dolcezza

Ariete – Se volete emergere nel lavoro dovrete impegnarvi a fondo e in prima persona. Gli amici vi faranno dimenticare le delusioni d’amore.

Toro – Nel lavoro accettate con umiltà i consiglio di una persona che ha più esperienza di voi ed è disinteressata. In amore terrete testa ad un partner sfuggente.

Gemelli – Qualcuno nel lavoro vi sta mettendo alla prova: mantenetevi calmi e sicuri di ottenere buoni risultati. In amore usate la dolcezza.

Cancro – I rapporti di lavoro in questo momento sono piuttosto delicati: sforzatevi di essere cauti e diplomatici. In amore siete troppo autonomi.

Leone – Gli eventi rimetteranno in discussione molti dei vostri progetti di lavoro: non scoraggiatevi e modificateli. Tira e molla in amore.

Vergine – Non accettate senza riflettere certe sfide professionali propostevi da persone che vi sono vicino. Non deludete chi vi ama tanto

Bilancia – Con pazienza, costanza e diplomazia riuscirete a stringere una solida alleanza professionale. Difficoltà nei rapporti sentimentali.

Scorpione – È arrivato il momento giusto per guardarsi intorno e cercare nuovi spazi per un’attività un po’ in frenata. In amore cambiate tattica.

Sagittario – Sfruttate meglio le vostre capacità intellettuali dedicandovi a nuovi progetti di lavoro. Clima affettivo quasi perfetto.

Capricorno – Nel lavoro dopo tanto temporeggiare i nodi sono venuti al pettine: rimboccatevi le maniche e agite. Momenti di grande esaltazione in amore.

Acquario – Un incontro di lavoro, avvenuto durante una trasferta, potrebbe essere decisivo per il futuro. Un amore altalenante finirà col stressarvi.

Pesci – L’eccessiva sicurezza potrebbe farvi imboccare una strada difficile e sbagliata negli affari. In amore fate autocritica.