L’almanacco dell’8 agosto 2020

Send an email

Follow on Twitter

E’ il 220° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 145 giorni.

Santi del giorno

San Domenico di Guzmàn (Sacerdote) San Ciriaco di Roma (Diacono e Martire)

San Famiano (Venerato a Gallese)

San Severiano (Martire ad Albano)

Sant’Altmann di Passavia (Passau, Vescovo)

Sant’Emiliano di Cizico (Vescovo e Martire)

Etimologia

Domenico, deriva dall’antico nome latino Dominicus, tratto da dominus, “padrone”, con il significato di “padronale, del padrone”; in epoca cristiana prese il significato di “consacrato al Signore”.

Il nome è molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno

Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo.

Aforisma del giorno

Il Papa Bonifacio VIII entrò nella sua dignità come una volpe, vi si condusse come un leone e morì come un cane. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1908 – Primo volo in pubblico dei fratelli Wright

1956 – Marcinelle, tragedia in miniera

1942 – Gandhi e l’indipendenza dell’India

1786 – Prima scalata del Monte Bianco

Sei nato oggi?

Quel che ti si addice è una vita di movimento. Sei nato per spostarti continuamente, viaggiare in paesi lontani, conoscere usi e costumi di popoli diversi dal tuo. Scegli dunque un lavoro che ti permetta di soddisfare questo naturale bisogno e, in amore, aprirai le porte a qualcuno che arriverà da molto lontano.

Celebrità nate in questo giorno

1937 – Dustin Hoffman

1919 – Dino De Laurentiis

1879 – Emiliano Zapata

1961 – The Edge

Scomparsi oggi

1959 – Luigi Sturzo