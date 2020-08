Donato Stabile e Mario Ricco in mostra a Roscigno Vecchia

ROSCIGNO. “L’arte a Roscigno Vecchia: custode della bellezza”, è il titolo della mostra dei due artisti locali Donato Stabile e Mario Ricco. L’appuntamento è alle ore 19 presso casa Passerella in Piazza Nicotera a Roscigno Vecchia. La mostra sarà visitabile dal 9 agosto al 19 settembre, orario 10- 13 e 17- 20. Protagonista il territorio, come custode di storia e di bellezza.

«Un binomio che non è solo cultura ma è anche identità, senso di una ricerca appassionata come quella di Donato Stabile, che attraverso le sue opere, ed in particolare con questa mostra, pensata insieme all’amico Mario Ricco, vuole raccontarci di un passato inedito che ci parla nei paesaggi di un territorio desolato ma ricco, abbandonato ma vivo, capace di risvegliarsi nei guizzi della visione artistica e di rinascere a nuova speranza, attraverso l’arte e la bellezza.- spiega Giuseppina Di Stasi, docente di Filosofia e Storia che presenterà la mostra- Passato, presente e futuro si intersecano dunque in un viaggio che parte da Roscigno Vecchia e qui ritorna dopo aver vissuto e attraversato diverse forme artistiche, per richiamare il valore estrinseco dell’opera d’arte la quale ci consegna il ritratto di un presente distratto ma anche la fiducia per un pieno recupero del passato che potrà consegnarci un futuro più prospero».

La bellezza del Borgo antico e l’unicità delle produzioni artistiche emergono imponenti e riusciranno a catturare l’attenzione dei visitatori.