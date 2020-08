Send an email

Cilento, “Piazze in sicurezza”: ecco il piano in vista di Ferragosto

Mantenere alta l’attenzione dei cittadini sulle norme e i comportamenti da dover seguire e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Parte “Piazze in sicurezza”, la campagna fortemente voluta dalla Prefettura di Salerno che interesserà la maggior parte dei comuni della provincia anche e soprattutto in vista del grande afflusso di turisti previsti per il periodo di Ferragosto.

L’iniziativa si svolgerà nelle principali piazze dei territori costieri di Cilento e Costiera Amalfitana in alcuni giorni della settimana del Ferragosto e vedrà impegnati personale medico e infermieristico dell’ASL di Salerno e del 118, volontari della protezione civile e della Croce Rossa, che scenderanno in piazza allestendo un “gazebo”. A chi ne sarà sprovvisto, sarà anche consegnata gratuitamente una mascherina fornita dalla Regione Campania, fino ad esaurimento scorte. Verranno, inoltre, ricordate le principali e fondamentali norme anticovid.

I comuni interessati dall’evento saranno 13: Salerno, Sapri, Agropoli, Capaccio Paestum, Casal Velino, Ascea, Camerota, Castellabate, Pollica frazione “Acciaroli”, Centola frazione “Palinuro”, San Giovanni a Piro frazione “Scario”, Amalfi e Minori.

Un’iniziativa che prevederà anche una massiccia presenza di forze dell’ordine, impiegate sul territorio al fine di garantire tranquillità ai cittadini e contrastare qualsiasi tipo di illecito, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalla Movida. Grande attenzione anche alle principali arterie stradali che saranno controllate al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità e l divieto di guida in stato di ebbrezza anche in vista del grande afflusso di turisti previsto per i prossimi giorni

Soddisfatto dell’iniziativa anche il delegato di ANCI Campania e sindaco del comune di Pollica, Stefano Pisani, presente alla riunione. Pisani ha gestito la complessa situazione emergenziale durante il lockdown e nelle delicate fasi di ripresa e riapertura delle attività, ha evidenziato l’importanza di iniziative di questo tipo per rafforzare la consapevolezza nei cittadini circa l’adozione di comportamenti responsabili e la necessità della collaborazione di tutti per il perseguimento della “causa comune”: la tutela della salute individuale e collettiva.