Send an email

Vibonati: per le attività obbligo di chiusura alle 3

VIBONATI. Agosto, e la settimana di Ferragosto in particolare, è il periodo storicamente favorito per le vacanza. Nel Cilento secondo i dati emersi anche da una ricerca Enit, si andrà vicino al tutto esaurito. Una buona notizia che impone anche l’obbligo di adottare alcune precauzioni per evitare situazioni che possano facilitare l’eventuale trasmissione del contagio. Ascea e Casal Velino hanno già previsto delle ordinanza che impongono la chiusura anticipata delle attività.

Regole per le attività: l’ordinanza del sindaco

Medesimo provvedimento arriva ora anche da Vibonati. Il sindaco Franco Brusco ha firmato un’ordinanza in cui conferma il divieto di vendita con asporto di alcolici dopo le 22 e quello di consumare alcool nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dalle 2 alle 6.

Ma al contempo il primo cittadino ha preso delle misure anche più restrittive: così le attività commerciali avranno l’obbligo di chiudere alle 3 di notte (apertura alle 5).

Le altre limitazioni

Limiti anche all’accesso alle spiagge pubbliche, consentito solo dalle 7 alle 20. Infine limitazioni sono previste per la diffusione sonora (fino all’una e oltre tale orario consentita solo all’interno delle strutture) e il divieto di utilizzo di apparecchiature radiofoniche o musicali dalle 13.30 alle 17, per garantire la quiete pubblica.