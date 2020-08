Boom di turisti in Cilento: il rapporto del Sole 24 ore

Il Salento fa registrare il sold out con il 99% delle preferenze dei turisti che a ferragosto andranno in vacanza. Ma al secondo posto di questa speciale classifica c’è il Cilento con il 94% dei turisti che lo scelgono. Il rapporto è del Sole 24 ore e fa riferimento al bollettino Enit che sembra positivo per quanto riguarda il settore vacanze perché parla di «quasi sold out in Italia a Ferragosto».

Boom di turisti in Cilento: bene l’Italia

Dal 10 al 16 agosto l’Italia fa meglio della Spagna con il 79% delle disponibilità di offerte online già “vendute”, mentre il Paese iberico è al 72%. Spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l’ 80% a Rimini, l’ 81% a Ravello, l’ 86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 99% nel Salento. Anche la montagna vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all’84% in competizione con quelle francesi (87%).

Il covid non ferma i turisti

L’emergenza da Coronavirus, insomma, sembra non aver fermato i turisti che non vogliono rinunciare alle loro vacanze in Italia sopratutto nella settimana di Ferragosto. Queste le parole di Ruben Santopietro, uno dei soci fondatori di Visit Italy, la guida online dell’Italia: “Il tessuto imprenditoriale italiano sta dando una grande prova di coraggio e tenacia a livello internazionale, soprattutto nel settore turistico, dove gli operatori ce la stanno mettendo tutta in questa fase. I dati relativi alla stagione estiva sono molto incoraggianti e siamo convinti che la ripresa del turismo, sarà più veloce delle aspettative.”