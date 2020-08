Santa Marina, iniziano i lavori: garantita scuola per ogni ordine e grado

Il Comune di Santa Marina ha disposto la sistemazione dell’istituto di Policastro Bussentino sito in via Giovanni XXIII a seguito emergenza COVID-19.

Lo ha reso noto il sindaco Giovanni Fortunato. “Al fine di garantire condizioni ottimali per la didattica, – spiega – si è proceduto ad una rimodulazione delle aule sulla base dell’effettivo fabbisogno, come da planimetria allegata, concentrando le attività meramente didattiche all’interno del plesso scolastico e delocalizzando gli uffici amministrativi e l’archivio in altri locali di proprietà comunale”.

“Tale scelta obbligata – precisa il primo cittadino – per garantire spazi ottimali per gli alunni, che in tal modo resteranno concentrati tutti all’interno della struttura, ha portato alla necessità di delocalizzazione della parte amministrativa. Il comune si è accollato in tal modo il disagio di trasferire in altre sedi i propri uffici della delegazione comunale per far posto agli uffici amministrativi scolastici (presidenza, segreteria ed amministrazione) che saranno anche dotati di una linea ad alta connettività con fibra ad 1G, mentre per il locale archivio verranno predisposti idonei spazi all’interno dell’immobile destinato a Cineteatro “Tempio del Popolo” in Policastro Bussentino”.

I lavori saranno affidati con urgenza con inizio previsto per il prossimo lunedì.