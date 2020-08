Oroscopo: Toro, ascoltate le ragioni del partner

Send an email

Ariete – Una provocazione nel lavoro può rendervi aggressivi: cercate di dominarvi per non aggravare la situazione. Serenità in amore.

Toro – Riuscirete a trovare soluzioni brillanti ad un problema professionale importante. Ascoltate le ragioni del partner.

Gemelli – Per incrementare gli affari vi conviene prendere contatti con ambienti nuovi. Imprevisti piacevoli in amore.

Cancro – Siete in ottima forma intellettuale e vale la pena metterla a frutto nella professione. Incontri stimolanti in serata…

Leone – Per il momento vi conviene accettare un incarico tranquillo rinviando quelli che presentano qualche incognita. Date libero sfodo ai sentimenti.

Vergine – Avete molte idee e molti progetti da realizzare, ma nel lavoro vi conviene aspettare un momento favorevole. Prudenza in un amore recente.

Bilancia – Non prendete decisioni sull’onda della rabbia: nel lavoro è meglio aspettare di avere la totale lucidità mentale. Un amore con troppi interrogativi.

Scorpione – In questo periodo l’intuito nel lavoro non vi aiuta: fidatevi solo dell’esperienza. Coltivate un’amicizia valida.

Sagittario – Novità interessanti potranno emergere da un viaggio di lavoro che si preannunciava di routine. Emozioni intense.

Capricorno – Viaggi e spostamenti frequenti per lavoro vi permettono di incontrare gente stimolante, che vi aprirà nuovi orizzonti. Diffidate di un Leone.

Acquario – Con i collaboratori non vi giova assumere atteggiamenti di chiusura e troppo autoritari. Atmosfera distesa in amore.

Pesci – Grande impegno, disciplina e buona organizzazione vi faranno raggiungere buone posizioni nella professione. Rapporto stimolante con un Acquario.