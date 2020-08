Send an email

Fox Herajon: primi passi per la nuova realtà di Capaccio-Paestum

Nelle scorse settimane due movimenti calcistici legati all’attività di base si erano uniti. A Capaccio-Paestum, infatti, è nata la Fox Herajon, scuola calcio che mette insieme le competenze di Fox Paestum e Virtus Herajon. Sono state le società stesse a rendere nota la fusione in una sola realtà. Alla base vi è l’intenzione comune di garantire nell’ambito del calcio giovanile un’organizzazione sempre più strutturata e dettagliata.

I primi passi della nuova Fox Herajon

La sinergia con la Calpazio

Il sodalizio capeggiato dalla coppia Pecora – Noce, alla fine del mese di giugno, ha chiuso un importante accordo con la Calpazio. Si tratta di una stretta collaborazione tra la Fox Herajon e il club del presidente Angelo Di Giovanni. Per la stagione 2020-2021, cosi, l’attività della Fox Heraion sarà svolta anche a Capaccio Capoluogo in collaborazione con la Calpazio. Il team capaccese, solida realtà di calcio giovanile, svolgerà, inoltre, tutti i campionati regionali FIGC, con iscrizioni aperte per bambini e ragazzi da 5 a 16 anni. Questo sottolinea la solidità del progetto, che punta ad ampliare anche gli orizzonti geografici.

La collaborazione con la Jugend Agropoli

Poco dopo quella con la Calpazio è nata, anche, la collaborazione con una storica e gloriosa scuola calcio giovanile di Agropoli.

La ASD Jugend Agropoli, cara al d.g. Pino Maiorano, si è unita di fatto al progetto capaccese con cui si sono trovatai, sin da subito, identici ideali ed obiettivi.

La ripresa delle attività

Il nuovo club, nato dalla fusione tra SC Virtus Heraion e SC Fox Paestum, nei prossimi giorni ufficializzerà il suo staff tecnico e lo svolgimento dei primi Open Day. Le attività sportive si svolgeranno presso lo Stadio “M. Vecchio”, di Capaccio Scalo, e il “T. Vaudano” di Capaccio Capoluogo. Aperte le iscrizioni, dunque, per tutti i nati dal 2004 al 2015. Il progetto sportivo andrà avanti con il coinvolgimento anche di altre società del territorio, che hanno manifestato la volontà e condivisione degli obiettivi della Fox Herajon.