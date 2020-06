Calcio giovanile: nasce ufficialmente la Fox Herajon

Send an email

Due movimenti calcistici legati all’attività di base si uniscono. A Capaccio-Paestum nasce la Fox Herajon, scuola calcio che mette insieme le competenze di Fox Paestum e Virtus Herajon. Sono state le società stesse a rendere nota la fusione in una sola realtà. Alla base vi è l’intenzione comune di garantire ai ragazzi un’organizzazione sempre più strutturata e dettagliata. Questo il comunicato congiunto che sancisce di fatto, da ieri, l’unione dei due sodalizi.

La VIRTUS HERAION e FOX PAESTUM insieme per un grande progetto sportivo! FOX HERAION è la denominazione del nuovo sodalizio.

Dopo diversi incontri tra dirigenti della SC Virtus Heraion e SC Fox Paestum si è giunti ad un accordo che unisce anni di esperienza e capacità tecnico-organizzative. Con la programmazione 2020-2021 inizierà la nuova stagione sportiva già a partire dal 01 luglio 2020 con grandi prospettive. L’intento è quello di garantire ai propri ragazzi un’organizzazione più strutturata e con l’unione delle due Società si mettono a fattor comune idee ponendo le basi per un “plan to grow” da condividere.

L’accordo sarà ratificato nei prossimi giorni con gli adempimenti presso la FIGC. Poter costruire un’unica realtà significa dare una svolta per tutti per raggiungere traguardi importanti per i bambini e giovani dandogli le opportunità che meritano. Questo è uno degli obiettivi che si sono prefissate entrambe le Società o meglio la nuova unica Società FOX HERAION.