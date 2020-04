Calcio giovanile: comunione di intenti per dieci club dell’area salernitana

La possibilità di ripartenza dello sport resta, in Italia, ancora un grosso punto interrogativo in ogni tipo di settore. Cosi nel mondo del pallone nostrano oltre ai professionisti e i dilettanti importante resta, ma ancora del tutto fermo, il movimento del calcio giovanile. Cosi dieci società nel nostro ambito provinciale si sono unite per uno scambio di opinioni, inerente all’attività di base. Presenti per il nostro territorio due club cilentani e uno valdianese. Per il Cilento, infatti, vengono menzionate Polisportiva Santa Maria e Cilento Academy, mentre per il Vallo di Dano la Fervian Soccer.

Calcio giovanile, il comunicato dei dieci team salernitani

L’attuale stato di difficoltà, derivante dallo stato di pandemia dichiarato dalla OMS, ha accelerato i tempi per uno scambio di opinioni e progetti tra le varie realtà del territorio calcistico giovanile salernitano. É per questo motivo che, al fine di salvaguardare e far ripartire il “movimento calcio” dello sport di base nella Provincia di Salerno, diverse e società hanno raggiunto una comunione di intenti.

La finalità del comunicato congiunto

Lo scopo principale sarà quello di creare un fronte comune. In particolare per raccogliere le preoccupazioni e le problematiche, derivanti dal terribile momento che stiamo vivendo. Come ad esempio le proposte di innovazione, di riforma e di sviluppo del movimento, in modo da esporle nelle sedi territoriali competenti e opportune. Il lavoro di squadra e il confronto, mai come ora, devono essere gli elementi indispensabili per poter programmare il futuro.

Calcio giovanile le dieci società firmatarie

Assocalcio Terzo Tempo, Cilento Academy, Feldi Eboli, Fevian Soccer, Luca Fusco Soccer Academy, Millenium Calcio Salerno, Polisportiva Nikè, Polisportiva Santa Maria Cilento, Sporting Club Picentia, Scuola Calcio Spes Battipaglia,