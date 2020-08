Al via due selezioni pubbliche presso l’Agropoli Cilento Servizi

L’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi ha indetto due distinte selezioni pubbliche per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di unità di personale a tempo determinato. I profili professionali ricercati sono: istruttore amministrativo categoria C – posizione economica C1 del Ccnl e profilo professionale di collaboratore amministrativo – ausiliare della sosta categoria B – posizione economica B3 del Ccnl.

La domanda deve essere indirizzata all’Azienda Speciale Consortile entro il 15 settembre 2020 con una delle seguenti modalità: mediante raccomandata A/R indirizzata all’ “Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi – all’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli”; con consegna diretta all’“Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi – all’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli”; tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo agropoliservizisrl@legalmail.it.

I bandi e le relative domande di adesione sono disponibili sul sito internet del Comune di Agropoli e nella sezione Albo pretorio dell’Agropoli Cilento Servizi.

«Con questi due bandi – afferma il sindaco Adamo Coppola – si offre l’opportunità a giovani e meno giovani di potersi mettere in gioco all’interno dell’azienda speciale consortile che rappresenta il braccio operativo del nostro Comune. In bocca al lupo a chi parteciperà».

«Si è completato l’iter – dichiara il presidente dell’Agropoli Cilento Servizi, avv. Domenico Gorga – per poter procedere alla formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato direttamente con l’Azienda speciale. Era uno degli obiettivi che ci eravamo posti e ringrazio il direttore generale per la predisposizione dei bandi».