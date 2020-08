Covid, nuova ordinanza di De Luca per il trasporto pubblico

Arriva l’ordinanza n. 65 firmata dal Presidente della Regione Campania, che sarà emanata entro oggi, e che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

– Su tutto il territorio regionale, fino al 15 agosto 2020, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conformità con l’assetto normativo​ vigente, con riferimento al trasporto pubblico locale si osservano le disposizioni seguenti.

– Con riferimento ai ​ collegamenti marittimi:

-​ resta confermata la previsione della possibilità di occupazione del 100% dei posti seduti a bordo, con la precisazione ​ che eventuali posti cd. “faccia a faccia” dovranno essere riservati esclusivamente ​ a componenti dello stessa unità abitativa o gruppo familiare;

-​ resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine e ​ moli) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma​ l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi;

-​ resta confermato per gli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, l’obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare​ misure idonee ad evitare affollamenti​ sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo;

-​ è fatto obbligo ai gestori del servizio di trasporto di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri all’imbarco e di impedire l’accesso a bordo ​ laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;

– è fatto obbligo di osservanza delle ulteriori misure precauzionali e di sicurezza previste dall’allegato 2 al DPCM 14 luglio 2020;

– è fatta espressa raccomandazione alle Prefetture competenti e ai Comuni interessati ​ di predisporre ed attuare idonei ​ Piani di sicurezza ed ordine pubblico a bordo, volti ad assicurare ​ la presenza sugli aliscafi e traghetti di unità di personale delle Forze dell’Ordine e/o della Polizia municipale al fine di garantire l’osservanza degli obblighi e misure di sicurezza vigenti, ​ da parte del personale e dell’utenza, nonché le sanzioni di legge in caso di inosservanza;

-​ si rinvia, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni di cui al Protocollo allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 ad aggiornamento delle misure dei protocolli regionali adottati in materia.

– Con riferimento al trasporto su gomma e ferro:

– sono ​ confermate le vigenti limitazioni all’utilizzo dei posti a bordo ​ e le ulteriori disposizioni regionali, vigenti alla data odierna, in ordine all’obbligo di indossare la ​ mascherina nei terminal, nelle stazioni, all’ingresso a bordo e per tutta la durata del tragitto.