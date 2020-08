Covid: anche a Stio e Montano Antilia screening di massa

Send an email

Il Comune di Stio e quello di Montano Antilia, hanno previsto uno screening di massa per la prevenzione della diffusione del Covid-19. “Dopo varie sollecitazioni, siamo riusciti a trovare la disponibilità di far fare i test sierologici e tamponi per covid ai cittadini del comune che lo richiedono. – dice il sindaco di Stio Natalino Barbato – Chi è interessato ad effettuare gli esami di cui sopra, dovrà recarsi, oggi 6 Agosto presso la palestra dell’edificio scolastico di Stio dalle ore 15.30 alle 17.30.”

“Dopo aver già effettuato uno screening mediante tamponi che ha riguardato un campione di abitanti del Montano Antilia qualche mese fa ,a partire dalla prima settimana di settembre è previsto un altro screening questa volta “sierologico” su un campione di popolazione sempre statisticamente significativo individuando categorie esposte ed a rischio ! A breve, verranno rese note le modalità per aderire a tale procedura”, comunica il primo cittadino di Montano Antilia Luciano Trivelli.

Proprio a Montano Antilia si è registrato il primo caso covid nel Cilento, una donna tecnico di laboratorio a Cremona ma residente nel Cilento.