Covid: a Futani e Celle domani screening di massa

Domani, venerdì 7 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso piazza Granci a Futani, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha organizzato una campagna di screening di massa per l’infezione da Sars-Cov-2 (COVID19) mediante tamponi e test sierologici. La campagna è gratuita ed è rivolta a tutti i cittadini, in particolare modo alle persone maggiormente esposte e a rischio contagio (Forze di polizia, personale sanitario, volontari della protezione civile, funzionari e dipendenti dei pubblici uffici, operatori ecologici, attività commerciali e imprenditoriali, ecc.)

Direttamente in loco verranno compilate le schede per sottoporsi ai test. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Futani che fin dall’inizio della emergenza sanitaria per il COVID19 ha messo in campo diverse iniziative per contrastare il contagio.

“Oggi siamo ancora nella fase emergenziale, pertanto non bisogna abbassare la guardia e adottare ogni iniziativa e misura di prevenzione. In questo periodo stagionale in cui sono numerosi gli spostamenti dei residenti e non, riteniamo a maggior ragione necessario eseguire uno screening di massa che verrà effettuato sia mediante tampone oro-faringeo che mediante test sierologico. L’esecuzione del doppio test consentirà di avere dati più attendibili sia sulla situazione attuale che pregressa. Raccomandiamo gli interessati di recarsi in piazza dotati di mascherina e di garantire il distanziamento sociale”, fa sapere il Consigliere Delegato alla Sanità e alla Comunicazione Filippo Marco Tambasco.

Sempre nella giornata di domani screening anche a Celle di Bylgheria: verrà effettuato uno screening su base volontaria. Sarà possibile recarsi presso l’ambulatorio medico della dottoressa Maria Assunta Carelli a Poderia dalle 10 alle 11.30 e presso l’ambulatorio di guardia medica a Celle dalle 12 alle 14.