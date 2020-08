Altavilla, si conclude la stagione sportiva dell’ASD Le Ginestre

Si sono appena conclusi gli allenamenti dell’anno sportivo 2019/2020 dell’ASD Le Ginestre, gruppo majorettes di Altavilla Silentina. Una stagione particolare, a causa dell’emergenza sanitaria, in cui non sono mancati impegno e riconoscimenti. “È stato un anno ricco di novità, afferma la presidente Mirella Manduca, con la partecipazione a numerosi eventi: la Camminata in Rosa a Bellizzi, l’esibizione a Napoli con l’artista internazionale Marinella Senatore, Luci d’Artista a Salerno, il Premio Nadia Toffa al Palasele di Eboli , Intramoenia ad Altavilla Silentina nel periodo natalizio, il Carnevale di Orria. L’ASD ha poi reso possibile uno stage con la campionessa mondiale plurimedagliata di twirling Maddalena Zaramella; e, nella bellissima Certosa di Padula le nostre majorettes hanno ricevuto il Premio Cilento, come gruppo più attivo dell’anno. Stavamo, infine, organizzando un festival nazionale di gruppi majorettes e bande musicali provenienti da tutta Italia, che si doveva svolgere a giugno, ma la pandemia ci ha costretti ad annullare tutto”.

Il lockdown dello scorso marzo non ha fermato l’attività sportiva. “Ci siamo date da fare partecipando ad una serie di corsi online con altri gruppi majorettes, continua, con i quali ci siamo confrontati e stretto nuovi contatti. A giugno abbiamo ripreso gli allenamenti in presenza, rispettando le regole anti-Covid”.

L’ASD Le Ginestre, nata nell’estate 2019, conta attualmente 30 atlete, di cui 10 cadette dai 5 ai 12 anni, 11 juniores dai 13 ai 15 anni, 9 seniores; 6 ragazzi suonano i tamburi imperiali.

“Approfitto per ringraziare tutti, dai genitori agli enti locali per la collaborazione e la sensibilità che hanno dimostrato. Aggiungo, con ottimismo, che a settembre ci rivedremo più forti di prima e consapevoli di essere parte di una comunità che si riconosce anche nei valori profondi dello sport”, conclude Mirella.

L’ASD Le Ginestre vi aspetta a settembre per le iscrizioni al nuovo anno sportivo 2020/21.

Per informazioni e contatti

Pagina Facebook: ASD Le Ginestre di Altavilla Silentina